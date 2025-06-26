В Сочи с начала года демонтировали 70 незаконных построек

С января по июнь 2025 года в Сочи снесли 70 капитальных построек, признанных незаконными. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале по итогам заседания рабочей группы по борьбе с самостроями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Как сообщает глава города, демонтаж провели на ул. Егорова и в переулке Тихом. Разработана проектная документация по сносу еще трех незаселенных зданий в Хостинском районе. Работы продолжаются с незавершенными объектами в районах Мацесты и Мамайки.

В 2024 году, по данным администрации, в Сочи демонтировали 105 самовольных строений. В реестре судебных решений на снос сейчас числятся свыше 700 объектов, включая жилые дома.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, к каждому объекту применяется индивидуальный подход. Основной задачей власти называют защиту интересов собственников, приобретших квартиры в таких домах.

В 13 проблемных многоквартирных зданиях проводится госэкспертиза на предмет безопасности. В местах, где возможно пересмотреть решения о сносе, администрация помогает жителям собрать документы для суда.

Анна Гречко