Один человек пострадал при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 91 боеприпаса и 77 беспилотников. В результате пострадал один человек. Разрушения получили пять частных домов и пять транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Алексеевским округом и Ровеньским районом сбили по два БПЛА, на Вейделевским районом — один. Обошлось без последствий.

В Белгородском районе поселки Малиновка и Октябрьский, села Ближнее, Отрадное и Репное подверглись атакам семи беспилотников. В районе поселка Октябрьский в результате удара дрона по грузовику был ранен водитель. Пострадавший продолжает лечение в больнице. Транспортное средство повреждено. В селе Отрадное разрушения получил еще один автомобиль.

В Борисовском районе поселок Борисовка и село Грузское попали под удар девяти беспилотников. В Грузском поврежден инфраструктурный объект связи, также на предприятии горела хозпостройка.

В Валуйском округе села Долгое и Шелаево были атакованы двумя БПЛА. В Шелаеве повреждено оборудование предприятия.

В Волоконовском районе поселки Волоконовка и Пятницкое, села Борисовка, Верхние Лубянки, Коновалово и хутор Хуторище подверглись ударам с применением 11 дронов. В селе Коновалово повреждена линия газоснабжения, а также уничтожены автомобиль и надворная постройка, на хуторе Хуторище пострадала машина, в селе Борисовка — линия газоснабжения. Ночью в селе Верхние Лубянки от удара БПЛА разрушения получил корпус сельхозпредприятия. Сегодня рано утром после атак дронов в поселке Пятницкое загорелось оборудование коммерческого объекта — его потушили. В поселке Волоконовка повреждено оборудование коммерческого объекта, в селе Коновалово — частный дом и хозпостройка.

В Грайворонском округе по селам Безымено, Головчино, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино выпустили 13 боеприпасов и восемь беспилотников. В селе Новостроевка-Первая пострадал частный дом.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпустили 72 боеприпаса, и атакам 18 дронов. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка ударили с помощью шести боеприпасов и 17 беспилотников. В селе Нежеголь поврежден объект торговли, в селе Новая Таволжанка — два частных дома, автомобиль и производственный цех предприятия, в селе Муром — частное домовладение. Также в округе зафиксировано аварийное отключение электроэнергии.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области один человек погиб и один пострадал. Разрушения были установлены в восьми частных домах и трех автомобилях. Для атак по 11 муниципалитетам ВСУ использовали как минимум 101 боеприпас и 89 БПЛА.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова