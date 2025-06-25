Один человек погиб и один ранен при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 101 боеприпаса и 89 БПЛА. В результате один человек погиб и один пострадал. Разрушения получили восемь частных домов и три автомобиля. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Алексеевским округом и Ровеньским районом система ПВО сбила по пять беспилотников, над Белгородом, Вейделевским и Красногвардейским районами — по одному. Во всех случаях обошлось без последствий.

В Белгородском районе по поселкам Малиновка, Октябрьский и Разумное, селам Вергилевка, Никольское, Петровка, Репное, Солохи и Толоконное ударили 15 беспилотниками. В поселке Малиновка повреждены частный дом и соцобъект, в селе Солохи — забор сельхозпредприятия, в селе Никольское — грузовик.

В Борисовском районе в селе Байцуры в результате удара дрона погиб мирный житель — он скончался на месте. Его супруга, находившаяся рядом, получила ранения. Мирной жительнице оказали помощь в больнице, она продолжает лечение амбулаторно.

В Валуйском округе по городу Валуйки, селам Аркатово, Долгое, Карабаново и Посохово нанесли удары шестью беспилотниками. В городе Валуйки повреждено административное здание.

В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Дроновка, Козинка и Пороз подверглись четырем обстрелам с применением 14 боеприпасов и атаке одного БПЛА. Без пострадавших и разрушений.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпустили 64 боеприпаса в ходе 14 обстрелов и 19 дронов. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Безлюдовка, Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, хуторам Мухин и Ржавец ударили с помощью 23 боеприпасов и 34 БПЛА. В Шебекине повреждены шесть частных домов, два автомобиля, две надворные постройки, соцобъект, газовая труба и линия электропередачи, в селе Маломихайловка — забор домовладения, в селе Новая Таволжанка — частный дом и социальный объект. Сегодня утром в округе зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области пострадали три человека. Разрушения получили восемь домов и четыре машины. ВСУ применили для ударов по семи муниципалитетам 89 боеприпасов и 78 БПЛА.

Алина Морозова