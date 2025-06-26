Ростовская «Спектр-Пак» наладила выпуск пленки за рубежом

Ростовская компания «Спектр-Пак» наладила контрактное производство в Турции и Китае в 2025 году. Потенциальными направлениями для развития также являются Индия и Арабские Эмираты. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на генерального директора производственного холдинга Юлию Васильцову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Мы развиваем дистрибуцию и импорт. Еще запустили контрактное производство в Турции и в Китае. Также сейчас и Индия, и Арабские Эмираты активно работают с российскими предпринимателями», — рассказала госпожа Васильцова.

«Спектр-Пак» — ростовская промышленная компания, которая с 2015 года выпускает пластмассовые изделия для упаковывания товаров. На своем заводе предприятие изготавливает паллетную пленку-стрейч и термоусадочную упаковку нестандартных размеров. В 2022 году объем выпуска составил 16 тыс. тонн продукции, пояснили в сообщении.

К началу июня 2025 года завод достиг объема выпуска 600 тонн готового материала в месяц, увеличив производство на 30% по сравнению с 2024 годом. Рост стал возможен благодаря автоматизации и модернизации линий, на которую в прошлом году инвестировали более 20 млн руб. В 2025 году компания планирует увеличить мощности на 500 тонн, вложив еще около 100 млн руб. в развитие.

Валентина Любашенко