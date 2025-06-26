Российский баскетболист Егор Демин выбран в первом раунде НБА

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» выбрал россиянина Егора Демина в первом раунде драфта под общим восьмым номером. Церемония прошла в Нью-Йорке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комиссар НБА Адам Сильвер и Егор Демин

Фото: Brad Penner-Imagn Images / Reuters Комиссар НБА Адам Сильвер и Егор Демин

Фото: Brad Penner-Imagn Images / Reuters

19-летний Демин играет на позициях атакующего защитника и легкого форварда. С 2021 года он выступал за молодежную команду мадридского «Реала», в составе которой дважды стал победителем юниорской Евролиги. По окончании сезона-2023/24 россиянин принял приглашение команды Университета Бригама Янга (штат Юта, США). В сезоне-2024/25 в среднем за игру Демин набирал 10,6 очка, делал 5,5 передачи, 3,9 подбора.

Егор Демин стал самым высоко задрафтованным россиянином в истории НБА. Ранее самый высокий номер драфта среди российских баскетболистов был у тяжелого форварда Ярослава Королева — в 2005 году он был выбран «Лос-Анджелес Клипперс» по 12-м номером.

Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс заявил, что команду привлек игровой интеллект Демина. В завершившемся сезоне клуб занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не сумел выйти в play-off. «Бруклин» ни разу не становился чемпионом НБА.

В ночь на 27 июня пройдет второй раунд драфта НБА, где могут выбрать российских игроков Владислава Голдина и Виктора Лахтина.

Таисия Орлова