Ростовская область запустит подготовку 23 тысяч специалистов

Ростовская область сформирует региональный заказ на подготовку 23 тыс. студентов по 160 рабочим профессиям в новом учебном году. Все специальности будут встроены в потребности донских предприятий. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Параллельно с федеральным проектом «Профессионалитет» власти запустили региональную пилотную кадровую программу с 30-ю крупными компаниями области. Инициатива поможет молодежи построить карьеру, а бизнесу сократить расходы на подготовку кадров», — пояснил врио губернатора.

По словам Юрия Слюсаря, эффективность программы подтвердил опыт Таганрогского котлостроительного завода «Красный Котельщик». За пять месяцев 2024 года предприятие привлекло на оплачиваемую стажировку 66 студентов. Все 100 % практикантов решили остаться работать на заводе.

«Дефицит кадров не устранить в одночасье, а задача образовательной системы — делать его менее болезненным и удовлетворить потребности работодателей, а также готовить резерв для тех компаний, которые только планируют заходить на территорию области», — отметил господин Слюсарь.

Валентина Любашенко