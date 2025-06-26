«Это поможет региону готовить ИТ-специалистов мирового уровня»

Ростовская область вошла в число субъектов РФ, на территории которых будет реализован всероссийский проект «Школа 21». Соответствующее соглашение подписали глава региона Юрий Слюсарь и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Документ предусматривает сотрудничество в сфере цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в госуправление, а также развитие на Дону системы подготовки ИТ-специалистов. Это поможет укрепить позиции региона как центра информационных технологий, разработчика программных продуктов, и будет способствовать привлечению инвестиций в высокотехнологичные отрасли, считает ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ДГТУ Фото: пресс-служба ДГТУ

«Это значимое для нашего региона событие. На мой взгляд, такое сотрудничество поможет укрепить позиции Ростовской области как центра IT-разработок, привлечь инвестиции в высокотехнологичные отрасли.

В ходе реализации проекта «Школа 21» будет широко использоваться нейросетевая модель GigaChat. В частности, в медицинской сфере будут внедряться телемедицина, ИИ-диагностика, цифровые карты пациентов.

Но главное – это партнерство поможет региону готовить ИТ-специалистов и цифровых инженеров мирового уровня, рост спроса на которых наблюдается в ключевых отраслях (промышленность, АПК, энергетика, туризм и др.).

Кстати, ДГТУ уже запустил несколько образовательных программ для бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, связанных с современными цифровыми технологиями, в том числе, и с применением искусственного интеллекта (ИИ). В частности, в рамках программы развития «Приоритет 2030» в нашем вузе работает «Цифровая кафедра». Здесь осуществляется профессиональная подготовка. Выпускники получают диплом с присвоением дополнительной квалификации в ИТ-отрасли, а также персональный профиль цифровых компетенций.

Поэтому вполне логично, что проект «Школа 21» будет реализован на базе опорного вуза – Донского государственного технического университета. Мы планируем разместить «школу» в новом учебном корпусе, который возводим в рамках инвестпроекта «Строительство кампуса мирового уровня». В новом учебном корпусе создадим «Цифровой кластер», объединяющий все технологические инициативы и проекты, а также совместно с компаниями-партнерами построим передовую цифровую инфраструктуру – Центр обработки данных. Все это будет способствовать развитию ИТ-сферы Ростовской области и дальнейшей цифровизации региональной экономики».