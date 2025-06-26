Сочи лидирует среди курортов Кубани в августе 2025 года

Сочи занял первое место в рейтинге популярных курортных направлений Краснодарского края на август 2025 года. Об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу сервиса путешествий Туту.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Сочи сохраняет лидерство по числу поездок по Краснодарскому краю, на его долю приходится 29% всех направлений. Следом идут Адлер с 20% и Краснодар с 13%. В десятку наиболее популярных городов также вошли Новороссийск (10%), Анапа и Лазаревское (по 8%), Туапсе (4%), а также Ейск и Лоо, каждый с показателем 3%.

Около 10% всех поездок в регион составляют путешествия выходного дня. На однодневные визиты приходится 4% от общего объема перемещений по Краснодарскому краю.

«Ъ-Сочи» писал, что Адлер и Сочи сохранили позиции в десятке самых популярных направлений для отдыха в июле 2025 года, несмотря на общее снижение интереса к южным регионам. Адлер занял третье место с долей 4,9% всех бронирований, а Сочи — пятое с 3,8%, при этом интерес к последнему снизился на 24% по сравнению с прошлым годом, в то время как к Адлеру он остался на прежнем уровне.

Мария Удовик