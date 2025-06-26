В Волгодонском районе установили карантинную зону в 1,1 тысячи га

На территории Прогрессовского сельского поселения в Волгодонском районе установили карантинную зону в 1,1 тыс. га из-за горчака ползучего. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

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Площадь очага разрастания сорняка составляет 156 га, еще на 967 га установлена буферная зона. Горчак ползучий снижает урожайность всех без исключения культур. Основная причина высоких потерь сельскохозяйственной продукции – острая борьба культурных растений с горчаком за влагу и питательные вещества. Стебли сорняка ядовиты и зачастую вызывают отравления многих видов животных, а примесь его в зерне, зеленой массе, сене или соломе значительно снижает качество продукции.

В пределах установленных зон запрещается вывоз и продажа подкарантинной продукции, выращенной и переработанной в очаге, без сертификата об отсутствии живых семян горчака. На определенных территориях также запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного материала, использование на корм животным и птицам зерна, зерноотходов, сена и соломы с семенами сорняка; выпас сельскохозяйственных животных после начала плодоношения горчака; использование не перепревшего навоза в качестве удобрения. Запрещено также вывозить почву и грунт за пределы границ очага, использовать землю из очага для набивки парников, вывозить отходы на свалки и выбрасывать их в водоемы.

В ведомстве уточнили, что критерием снятия ограничений является отсутствие горчака в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет.

Константин Соловьев