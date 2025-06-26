Генпрокуратура подала иск к госсекретарю Дагестана
Заместитель генерального прокурора подал гражданский иск в отношении госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и его родственников в Советский районный суд Махачкалы. Исковое заявление направлено 23 июня, сообщается в картотеке дел суда.
Фото: Администрация Кумторкалинского района
В качестве ответчиков указаны Магомед Магомедов, Савдат Магомедова, Хаписат Алпанаева, Галимат Исмаилова и Маржанат Исмаилова. Также к ответственности привлекаются компании «МСБ Холдинг» и «Транс Тек».
Содержание исковых требований не раскрывается. Дело принято к рассмотрению, предварительное заседание назначено на 10 июля.
Задержание Магомед-Султана Магомедова произошло 25 июня. Пресс-служба администрации главы Дагестана Сергея Меликова прокомментировала следственные мероприятия в отношении чиновника.
«Проводимая силовыми структурами работа ведется в соответствии с законодательством, а руководство республики вплотную взаимодействует с силовиками»,— отметили в ведомстве.