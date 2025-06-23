Петербуржец выкинул из окна авто сверток с наркотиками во время погони полиции

Водитель иномарки попытался скрыться от Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Во время погони был выброшен сверток с наркотиками, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Жителя поселка Шушары попросили остановиться для проверки документов, но мужчина проигнорировал требование и увеличил скорость. Тогда началось преследование. В ходе движения петербуржец не раз нарушил ПДД, создавая угрозу безопасности остальным участникам дорожного движения.

Полицейские предупредили, что применят огнестрельное оружие, если водитель не остановится, но это не дало результатов. Инспектор сперва сделал предупредительный выстрел, а затем открыл огонь по колесам иномарки. Во время погони водитель столкнулся с грузовиком, позже он выбросил из окна сверток и продолжил движение.

Житель поселка Шушары затем остановился, выбежал из авто и скрылся. Его личность установили, от полиции пытался уйти 28-летний безработный петербуржец. В свертке весом около килограмма был мефедрон и шесть граммов марихуаны.

В отношении водителя составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 12.12, 12.15, 12.25, 12.26 КоАП РФ. К тому же возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания нетрезвых петербуржцев устроила гонки с полицией на трассе «Нарва».

Татьяна Титаева