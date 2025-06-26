В Снежинске прошли учения по пресечению теракта на оборонном объекте

В Челябинской области прошли антитеррористические учения. Сотрудники силовых ведомств тренировались пресекать теракт на одном из объектов оборонно-промышленного комплекса в Снежинске, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Учения проводились с 24 по 26 июня. «Отработано боевое мероприятие по задержанию, условной ликвидации, учебных террористов, а также по устранению последствий террористического акта»,— сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

В учениях участвовали региональные структуры ФСБ, МВД, пограничной службы ФСБ, СК, МЧС, ФСИН, ФСО, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, а также антитеррористическая комиссия Челябинской области. Действия участников оценивается руководителем учения — начальником УФСБ России по Челябинской области Дмитрием Ивановым и группой посредников.