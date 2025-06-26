Власти Новороссийска опровергли информацию о нападении акулы на жителя

Администрация Новороссийска заявила об отсутствии подтверждений инциденту с участием акулы, о котором накануне сообщили анонимные источники в соцсетях. Информация о якобы пострадавшем местном жителе, лишившемся ноги, не находит подтверждения в сводках экстренных служб и медицинских учреждений города, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Подобных происшествий в акватории Черного моря в районе Новороссийска не зафиксировано. Власти просят горожан не доверять непроверенным публикациям и руководствоваться только официальными каналами.

Как подчеркнули в мэрии, распространение недостоверной информации может способствовать нагнетанию тревожности и ввести в заблуждение жителей и туристов.

Анна Гречко