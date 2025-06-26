На Дону за сутки спасатели устранили семь техногенных пожаров
Пожарно-спасательные подразделения МЧС Ростовской области за сутки 25 июня ликвидировали 14 происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю, Коммерсантъ
Спасатели устранили семь техногенных пожаров, три возгорания сухой растительности и четыре дорожно-транспортных происшествия. К ликвидации происшествий привлекли 188 специалистов и 47 единиц техники, уточняют в сообщении.
По прогнозу Ростгидромета, 26 июня в области ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. До конца суток в отдельных районах возможны сильные ливни с грозами, градом и усилением ветра до 20-25 м/с, предупреждает пресс-служба МЧС.