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На Дону за сутки спасатели устранили семь техногенных пожаров

Пожарно-спасательные подразделения МЧС Ростовской области за сутки 25 июня ликвидировали 14 происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю, Коммерсантъ

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю, Коммерсантъ

Спасатели устранили семь техногенных пожаров, три возгорания сухой растительности и четыре дорожно-транспортных происшествия. К ликвидации происшествий привлекли 188 специалистов и 47 единиц техники, уточняют в сообщении.

По прогнозу Ростгидромета, 26 июня в области ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. До конца суток в отдельных районах возможны сильные ливни с грозами, градом и усилением ветра до 20-25 м/с, предупреждает пресс-служба МЧС.

Валентина Любашенко

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