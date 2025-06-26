«Минимальная стоимость машины давно перевалила за отметку в 1 млн рублей»

Агентство «Автостат» подсчитало, что за май продажи новых легковых автомобилей в РФ упали на 11% — до 91,2 тыс. единиц. По сравнению с итогами мая минувшего года продажи упали на 28%. Причины происходящего и перспективы рынка комментирует владелец краснодарского таксопарка Александр Шапран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шапран

Фото: предоставлено автором Александр Шапран

Фото: предоставлено автором

«Спад продаж автомобилей обусловлен несколькими причинами. Основная — падение покупательской способности. Все, кто имел возможность приобрести автомобиль, уже давно это сделали, но у большинства нет возможности и средств на это. Минимальная стоимость машины давно перевалила за отметку в 1 млн руб. А взять ее в кредит невозможно, так как слишком высока стоимость кредита (от 25% и выше). Очень высокая закредитованность населения не позволяет многим обратиться к банкам.

Даже с условием субсидирования автопроизводителями ставок по кредитам (так поступает бренд Geely) сумма первоначального взноса должна быть от 50% стоимости автомобиля, при минимальной цене машин данного бренда от 1,75 млн руб. Не каждый может себе это позволить.

Проблемы возникли и на вторичном рынке, что сказывается на продажах новых автомобилей. Люди не могут выгодно продать свой старый автомобиль, чтобы сделать за счет этого первоначальный взнос, а сдача автомобиля в trade-in по невыгодной цене приводит только к разочарованию.

Также сработали "мины замедленного действия". Правительство для защиты отечественных производителей ввело заградительные таможенные пошлины на автомобили, ввезенные из стран таможенного союза ЕАЭС, и утилизационный сбор, который с 1 мая 2025 года стал еще больше.

Пример в цифрах. Автомобиль Chevrolet Cobalt на классическом автомате, произведенный в Узбекистане и ввезенный через Казахстан (входит в ЕАЭС), в 2021 году стоил 945 тыс. руб. Взять его в лизинг с 30-процентным первоначальным взносом не составляло проблем. Удорожание составляло не более 180 тыс. руб. На данный момент его стоимость составляет 1,85 млн руб. и лизинговое удорожание составит более 650 тыс. руб. То же происходит с автокредитованием.

После ухода иностранных брендов из России и появления в большом количестве китайского автопрома отечественные автопроизводители не воспользовались благоприятным моментом по насыщению рынка качественными автомобилями по адекватной цене, а поступили наоборот. Качество наших автомобилей стало только хуже, а цена поползла вверх. Цена Lada Granta превысила 1 млн руб. При этом коробка передач воет с первых километров, ремень ГРМ рвется на 25–30 тыс. км , а дроссельная заслонка изначально работает некорректно.

Качество китайского автопрома также неидеальное.

Настал момент, когда государству нужно вмешаться и навести порядок: снизить утильсбор, отменить таможенные пошлины со странами, входящими в ЕАЭС, и провести проверки в ценообразовании. В сложившейся ситуации продажи новых автомобилей в России будут только снижаться».