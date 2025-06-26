Обвиняемый в получении взятки депутат Игорь Украинцев отправится на СВО

Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев, обвиняемый в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы) заключил контракт с Минобороны РФ. В связи с этим Центральный райсуд Новосибирска приостановил производство по уголовному делу в отношении него, сообщают суды общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Игорь Украинцев не признает обвинений и не боится предстать перед судом. Но он уже год провел в вынужденном бездействии в СИЗО, а привык работать в полную силу, активно отстаивая интересы новосибирцев. К сожалению, доказывать свою невиновность в судах можно годами. Чтобы не терять сейчас это время, Игорь, как только представилась возможность, подписал контракт с Минобороны и отбыл на службу в вооруженные силы, чтобы приносить пользу стране на самом важном направлении — в новых регионах, в рамках Специальной военной операции», — прокомментировал «Ъ-Сибирь» депутат заксобрания Новосибирской области Илья Поляков, входивший вместе с Игорем Украинцев в политическое объединение «Лига эффективности».

Как писал «Ъ-Сибирь», Игоря Украинцева задержали в мае прошлого года. С того момента он находился в СИЗО.

Следствие считает, что депутат получил взятку в размере 3,5 млн руб. от главы строительного холдинга «Стрижи» Игоря Белокобыльского. За эту сумму, согласно версии следствия, он лоббировал интересы бизнеса. Когда бизнесмен перестал платить, депутат якобы организовал митинги с критикой стройфирмы, выложил в своих соцсетях негативную информацию о ней.

В мае 2025 года Игорю Украинцеву предъявили обвинение в окончательной редакции, которое он полностью отрицает.

Александра Стрелкова