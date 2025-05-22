Новосибирскому депутату Украинцеву в очередной раз продлили срок ареста

Новосибирский областной суд сегодня продлил еще на 22 дня срок содержания под стражей депутата горсовета Игоря Украинцева по делу о взятке. Защита ходатайствовала об освобождении Игоря Украинцева из СИЗО, но получила отказ, рассказал «Ъ-Сибирь» адвокат Иван Рассолов. Он отметил, что одним из аргументов в пользу смягчения меры пресечения стало то, что следственные действия с его доверителем завершены, депутат и его защитники ознакомились с материалами дела. По словам адвоката, он обжалует решение Новосибирского облсуда в вышестоящей инстанции — Пятом апелляционном суде общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Депутат горсовета Игорь Украинцев обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), за что ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Следствие считает, что он получил взятку 3,5 млн руб. от главы строительного холдинга «Стрижи» Игоря Белокобыльского. Деньги предназначались за лоббирование интересов бизнеса. По версии обвинения, когда предприниматель перестал платить, депутат якобы организовал митинги с критикой стройфирмы, выложил в своих соцсетях негативную информацию о ней.

В мае 2024 года Игоря Украинцева задержали. Суд отправил депутата в СИЗО, в последующем неоднократно продлевал ему срок заключения под стражей.

Илья Николаев