В Ростовской области прошел традиционный прием отличников
На Дону прошел традиционный прием лучших выпускников Ростовской области, которые получили региональную медаль «За особые успехи». Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Награды получили школьники с отличными оценками по всем предметам, а также победители и призеры олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований. В 2025 году в Ростовской области насчитывается почти 16 тыс. выпускников.
«Именно они — будущее нашего региона. Приятно видеть, что молодое поколение стремится к новым достижениям и хочет работать на благо Ростовской области», — заявил господин Слюсарь.