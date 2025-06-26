CNN заявил о поддержке своей корреспондентки за материал об ударе США по Ирану

Телекомпания CNN заявила, что поддерживает автора материала Наташу Бертранд, которую президент США Дональд Трамп призвал уволить «как собаку» за материал с данными разведки, согласно которым американские удары не смогли уничтожить ядерную программу Ирана.

«Мы на 100% поддерживаем журналистскую деятельность Наташи Бертранд.. …В материале CNN ясно указывалось, что это были предварительные данные, которые могут поменяться с появлением новых разведданных»,— говорится в заявлении телекомпании.

В материале подчеркивается, что журналисты CNN подробно осветили позицию президента США, который отнесся скептически к данным разведки. При этом телекомпания считает, что критика корреспондентов за сообщение о существовании и содержании разведывательной оценки — неуместна, так как действия журналиста отвечали общественным интересам.

После публикации материала Дональд Трамп несколько раз назвал факты в нем «фейковыми», а также анонсировал пресс-конференцию с военными представителями. Встреча пройдет 26 июня в 8:00 по восточному времени.