В вузе Адыгеи начнут испытания новых сортов озимой пшеницы и тритикале

В Майкопе ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства Майкопского государственного технологического университета (НИИСХ МГТУ) передадут на государственное испытание несколько новых сортов озимой мягкой пшеницы и озимой тритикале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Работы по экологическому сортоиспытанию ведутся совместно с Национальным центром зерна им. Лукьяненко. Новые линии характеризуются высокой продуктивностью и комплексной устойчивостью к абиотическим и биотическим стрессорам, что особенно важно для климатических условий южно-предгорной зоны Адыгеи.

В условиях региона, где весной и летом наблюдаются высокие температуры и значительное количество осадков, проводится оценка устойчивости сортов к патогенным микроорганизмам. По словам кандидатов сельскохозяйственных наук Марины Кузенко и Казбека Хаткова, в текущем году планируется передача на государственное испытание среднепоздних и позднеспелых сортов, показавших урожайность в диапазоне 65–80 ц/га, что превышает существующие стандарты.

Кроме высокой продуктивности, новые сорта обладают высоким качеством зерна и устойчивостью к основным болезням. Ранее институт разработал сорта озимой пшеницы «Горянка», «Мафэ», «Майкопчанка» и «Насып».

НИИСХ МГТУ, вошедший в состав университета в 2022 году, продолжает исследования в области земледелия, селекции и семеноводства. Учреждение сотрудничает с ведущими селекционными центрами России и участвует в разработке новых агротехнических технологий.

Анна Гречко