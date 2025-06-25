Мирра Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге

Россиянка Мирра Андреева обыграла датчанку Клару Таусон в матче второго круга травяного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в немецком Бад-Хомбурге. Призовой фонд соревнований превышает $1 млн.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:1. Мирра Андреева занимает 7-е место в рейтинге WTA, Клара Таусон — 23-е. Теннисистки встречались в четвертый раз за карьеру, во всех матчах победу одержала Андреева. Следующей соперницей россиянки станет 30-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова.

Ранее в четвертьфинал турнира вышла россиянка Екатерина Александрова, расположившаяся на 18-й строчке рейтинга WTA. За выход в полуфинал она поборется с 8-й ракеткой мира полькой Игой Швёнтек.

Финал турнира пройдет 28 июня. В прошлом году его победительницей стала российская теннисистка Диана Шнайдер.

Таисия Орлова