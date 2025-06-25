У пенсионерки в Волгодонске мошенники украли 444 тысячи рублей

В Волгодонске мошенники украли у 60-летней местной жительницы 444 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Злоумышленник представился пострадавшей сотрудником силового ведомства. Он сообщил ей о подозрительных списаниях и переводе денежных средств в поддержку преступной деятельности. Он добавил, что все оставшиеся средства нужно внести на «безопасный счет» для надежности, в противном случае ей грозит уголовное преследование. Под давлением мошенника пенсионерка перевела 444 тыс. руб. на счет, который ей продиктовали.

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская