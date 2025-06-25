Трамп предложил называть министров обороны «военными министрами»

Во время выступления на саммите НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп назвал главу Минобороны США Пита Хегсета «военным министром» (Secretary of War). Президент предложил называть его так еще «пару недель» в связи с ситуацией в Иране. Вместе с тем он призвал американцев задуматься над тем, чтобы окончательно вернуть прежнее название должности главы оборонного ведомства.

«Мы будем называть его "военным министром", потому что мы чувствуем себя воинами.. Мы стали политкорректными и начали называть "военных министров" министрами обороны (Secretary of Defense.— "Ъ"). Я не знаю, может быть, нам стоит задуматься над тем, чтобы это изменить?» — сказал господин Трамп.

Военное министерство США, которое возглавлялось военным министром, было основано в 1798 году. Ведомство с таким названием просуществовало 158 лет — до 1947 года. В 1949 году военный орган, управляющий армией США, был переименован в Министерство обороны, и это название сохраняется до сих пор.

Подробнее о деятельности скандального «военного министра» — в материале «Ъ» «В Пентагоне поселился замечательный Хегсет».