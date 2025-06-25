Эрдоган: у России и Украины появилась возможность помириться

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас, во время проведения прямых переговоров России и Украины, у сторон появилось окно возможностей для прекращения огня и достижения мира друг с другом. Этим шансом нельзя пренебрегать, сказал президент.

«Наша цель — заложить основу для устойчивого мира, поддерживая стороны в принятии конкретных шагов. С надеждой на скорейшее завершение войны при поддержке наших союзников я, как всегда, говорю: в справедливом мире нет проигравших»,— сказал господин Эрдоган (цитата по Milliyet).

Также он сообщил, что во время переговоров стороны достигли значительного прогресса в вопросах обменов пленными и телами погибших. Вместе с тем состоялся открытый обмен мнениями относительно возможного перемирия.

Два раунда прямых переговоров России и Украины прошли 16 мая и 2 июня. На последней встрече стороны обменялись меморандумами о прекращении огня. Российская сторона ожидает, что дата проведения следующего раунда прояснится уже на нынешней неделе.

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