Кремль ожидает, что дата переговоров с Украиной определится на этой неделе

Российская сторона ожидает, что на этой неделе прояснится дата проведения третьего раунда переговоров с Украиной по мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Россия и Украина 16 мая и 2 июня провели первые за три года прямые переговоры, по итогу которых договорились об обменах военнопленными. На последней встрече стороны обменялись меморандумами о прекращении огня. Обсуждалась возможность провести следующий раунд переговоров после 22 июня.

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица говорил, что российская сторона вначале «должна доказать по соответствующим каналам, с чем она планирует ехать в Стамбул». Украинская сторона настаивает, что для решения территориальных вопросов необходима встреча лидеров России и Украины.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стамбул троицу любит».

Лусине Баласян