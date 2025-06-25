Суд арестовал обвиняемого в убийстве директора спортколледжа в Тульской области

Советский райсуд Тулы отправил в СИЗО на два месяца (до 23 августа) тульского предпринимателя, обвиняемого в убийстве директора колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Ему инкриминируют двойное убийство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Убийцу задержали утром 24 июня, он признал вину и рассказал подробности преступления. По его словам, он не хотел отдавать долг и предложил кредиторам поехать к поселку Майский, чтобы передать им деньги. Не доезжая до населенного пункта, мужчина выстрелил кредиторам в головы, а затем скрылся с места происшествия. Источник агентства позже сообщил, что предприниматель затем утопил пистолет.

Об убийстве Александра Архипова и Евгения Аксенова ТАСС сообщил ночью 23 июня. Дело поставлено на контроль председателя СКР Александра Бастрыкина.

Никита Черненко