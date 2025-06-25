Главные новости за 25 июня. Кавказ

Арбитражный суд Ставропольского края обязал Наталью Клюеву выплатить 136,8 млн руб. по субсидиарной ответственности за долги обанкротившегося ООО «Мега» из Пятигорска.

Ставропольский край занял третье место среди российских регионов по объему страховых выплат в системе агрострахования с государственной поддержкой. С начала 2024 года по 1 июня 2025 года аграрии Ставрополья получили 1,3 млрд руб. компенсаций.

В многоквартирном доме Махачкалы произошло падение лифта с 13-го этажа, в результате которого пострадали пять человек, включая пятилетнего ребенка — все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Силовики задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова.

Северная Осетия получит 1 млрд руб. из федерального бюджета на строительство глэмпингов.

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с требованием взыскать с ООО «УК Лидер» 130,1 млн руб. задолженности по оплате за негативное воздействие на окружающую среду.

Объем автокредитов в Ставропольском крае в мае 2025 года сократился на 53,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,06 млрд руб. против 4,47 млрд руб. годом ранее.