В мае объем автокредитов сократился на 54% на Ставрополье

Объем автокредитов в Ставропольском крае в мае 2025 года сократился на 53,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,06 млрд руб. против 4,47 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Регион занял 14 место среди субъектов-лидеров по объему выданных автокредитов. Общероссийский показатель составил 101,4 млрд руб., что на 53,3% меньше показателя прошлого года.

Наибольшее количество автокредитов оформили жители Москвы (8,88 млрд руб.), Московской области (8,27 млрд руб.), Санкт-Петербурга (5,70 млрд руб.), Краснодарского края (5,09 млрд руб.) и Татарстана (4,67 млрд руб.).

«В 2025 году ситуация с выдачей кредитов на покупку автомашин несколько стабилизировалась, что связано с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей»,— прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Снижение выдачи автокредитов во второй половине 2024 года произошло из-за роста рыночных ставок и утилизационного сбора. Дополнительно на сокращение повлияло введение макропруденциальных ограничений для заемщиков с долговой нагрузкой свыше 50%.

Николай Аксенов