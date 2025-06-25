Росприроднадзор взыскивает со сборщика отходов в Дагестане 137 млн рублей

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с требованием взыскать с ООО «УК Лидер» 130,1 млн руб. задолженности по оплате за негативное воздействие на окружающую среду. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, Росприроднадзор взыскивает с компании 6,8 млн руб. пени за период с 1 марта 2020 года по 20 января 2021 года.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены администрация Махачкалы, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, временный управляющий ООО «УК Лидер» Рамазанов Д.М. и ООО «Грин Тау».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «УК Лидер» зарегистрировано в Махачкале в 2016 году. Предприятие занимается сбором неопасных отходов. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Учредителем общества является Муса Абдурахманов. Убыток за 2023 год составил 2,4 млн руб.

Судебное разбирательство по делу продолжается уже четыре года. Процесс начался в январе 2021 года, однако суд неоднократно откладывал рассмотрение по различным причинам. Согласно материалам дела, судья переносил заседания из-за позднего предоставления ответчиком отзыва на иск. Сторонам требовалось время для ознакомления с документом в целях соблюдения принципа состязательности.

Также рассмотрение откладывалось в связи с необходимостью дополнительного изучения обстоятельств спора. Еще одной причиной отсрочек стало привлечение к участию в деле третьего лица, что потребовало дополнительного исследования обстоятельств разбирательства.

Следующее заседание назначено на 21 июля 2025 года.

Тат Гаспарян