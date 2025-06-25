ФАС подняла вопрос полного запрета экспорта бензина из РФ до конца октября

На еженедельном заседании биржевого комитета ФАС рассматривался вопрос о введении полного запрета на экспорт бензина из РФ до конца октября 2025 года, сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Собеседник “Ъ” подтвердил эту информацию. В ФАС пока это не прокомментировали.

Запрет на экспорт бензина первоначально был введен в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года. 20 мая эмбарго отменили до конца июля, а с сентября продлили. В конце ноября правительство разрешило экспорт производителям, выпускающим более 1 млн тонн бензинов в год, оставив в силе запрет для трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью. Последний раз ограничения продлевались в конце февраля, до 31 августа. Ограничения в текущей форме могут продлить на сентябрь—октябрь, говорил вице-премьер Александр Новак.

23 июня котировки бензина марки АИ-92 на Петербургской бирже достигли 64,46 тыс. руб. за тонну, что стало максимумом с сентября 2023 года, оптовая стоимость АИ-95 достигала 67,26 тыс. руб. за тонну. На торгах 25 июня цены на АИ-92 на бирже скорректировались до 62,77 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — до 66,67 тыс. руб. Рост котировок собеседники “Ъ” связывали с временным дисбалансом на фоне сокращения предложения из-за ремонтов на НПЗ и роста спроса.