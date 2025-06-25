ЦИАН: с фейковыми объявлениями борются машины, а не живые люди

Для классифайдов, в том числе публикующих объявления о купле-продаже, большой проблемой обычно считаются фейковые объявления. Но, как заявил в интервью “Ъ” гендиректор ЦИАН (один из крупнейших в России сервисов объявлений на рынке недвижимости) Дмитрий Григорьев, «сейчас алгоритмы (то есть посредством искусственного интеллекта.— "Ъ") находят большинство нарушений еще до того, как их увидел человек». «Основной фокус здесь мы делаем на внедрение генеративных систем, чтобы нарушения находили машины, а не живые люди»,— пояснил он.

По словам господина Григорьева, сейчас индекс достоверности имеют 99% собранных на платформе объявлений. «Получается, только 1% (объявлений в ЦИАН.— "Ъ") несет потенциальные риски. Буквально пять лет назад было 5% фейковых объявлений»,— отмечает он.

Топ-менеджер ЦИАН настаивает, что у других классифайдов, работающих в том числе на рынке недвижимости, индекс качества хуже и «около 30% объявлений скрывают под собой недостоверные данные о недвижимости или даже несуществующих объектах».

Фейковые объявления — это не всегда прямой обман или мошенничество. «Иногда человек может, например, приукрашивать объект, рассказывая о нем не всю правду, не показывая какие-то фотографии»,— поясняет Дмитрий Григорьев.

Эта схема обычно преследует не рекламные цели, но предусматривает утаивание важной информации. «Вторая модель — лидогенераторы,— продолжает господин Григорьев.— Это в принципе несуществующие объекты, рассчитанные на то, что человек заинтересуется, позвонит и ему предложат альтернативные варианты».

Подробнее — в интервью «Ъ».

Александра Мерцалова