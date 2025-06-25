ПАО «ФосАгро» с начала года увеличило экспорт удобрений на 400 тыс. тонн

ПАО «ФосАгро» за период с января по май 2025 года нарастило экспорт удобрений на 10%. В том числе были увеличены поставки в Индию и страны Африки. Об этом в рамках ПМЭФ сообщил генеральный директор компании Михаил Рыбников, передает ТАСС.

Так, экспортные отгрузки с учетом полного закрытия потребностей отечественных аграриев были увеличены примерно на 400 тыс. тонн — до 4,3 млн тонн.

По словам господина Рыбникова, с начала января «ФосАгро» поставила в Индию почти 1 млн тонн удобрений против 700 тыс. тонн годом ранее. Отгрузки в Африку выросли на треть. Глава компании отметил, что 40% от общего объема экспорта приходится на Латинскую Америку. Динамика поставок на внутренний рынок сохраняется на уровне 2024 года, добавил Михаил Рыбников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в АПК Северо-Запада привлекут более 200 млрд рублей.

Дарья Астанина