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Коммерсантъ FM
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Власти Израиля заявили, что Иран еще много лет не сможет создать ядерное оружие

Иранский завод по обогащению урана Фордо вышел из строя после атаки США, заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Из-за военных операций США и Израиля Иран отброшен в разработке ядерного оружия на многие годы, считают в канцелярии.

«Это достижение сохранится, если Иран не получит доступ к ядерным материалам»,— написано в заявлении премьера от имени израильского Управления по атомной энергии.

В ночь на 22 июня американские бомбардировщики атаковали три ядерных объекта Ирана: завод по обогащению урана Фордо, а также сооружения в Натанзе и Исфахане. Источники CNN и The New York Times утверждают, что это отбросило ядерную программу назад всего на несколько месяцев. Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация недостоверна.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп — укротитель львов».

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