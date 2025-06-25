В Тольятти депутаты просят передать содержание новой набережной «Зеленстрою»

На заседании думы Тольятти 25 июня 2025 года депутаты обсудили реконструкцию, содержание и комплексное использование набережной Автозаводского района. Они предложили, чтобы работы по содержанию остались в ведении профильной муниципальной структуры, сообщили в гордуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Дидковский

Фото: администрация Тольятти Роман Дидковский

Фото: администрация Тольятти

Всего на содержание набережной в 2025 году предусмотрено 117,4 млн руб. и еще 15 млн. руб. — на ее охрану. По 7 июля функцию содержания выполняет сторонний подрядчик, в настоящее время идет конкурсная процедура по определению подрядчика на второе полугодие.

Однако депутаты выразили сомнение в том, что по результатам тендерных процедур придет добросовестный подрядчик со штатом сотрудников и необходимой техникой. Поэтому они заявили, что работы должны быть закреплены за МКУ «Зеленстрой».

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», 14 апреля 2025 года пост директора МБУ «Зеленстрой» занял Роман Дидковский. Он также является депутатом думы Тольятти, председателем комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, заместителем председателя СРОО «Возвращение».

Кроме того, народные избранники попросили горадминистрацию предоставить до начала июля результаты рассмотрения заявления-декларации на открытие пляжа и сведения о том, какие объекты торговли, проката инвентаря, кафе будут работать для посетителей набережной.

Алексей Алексеев