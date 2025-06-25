В Армении задержали 14 человек по делу о захвате власти

В Армении возбудили уголовное дело в отношении участников движения «Священная борьба». Они, по версии следствия, готовились к совершению терактов и насильственному захвату власти. В рамках уголовного дела полиция и Следственный комитет страны провели более 90 обысков, а также задержали 14 человек, сообщила пресс-служба СК Армении.

В ходе обысков обнаружили огнестрельное оружие, планы операций, списки завербованных лиц, взрывчатые вещества, дымовые гранаты, БПЛА, документы с детальным описанием незаконной деятельности группировки и другие «неопровержимые доказательства».

Уголовное дело было возбуждено в отношении 16 человек, добавили в СК. Среди задержанных — лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян. Обыски прошли у него, у его сторонников и других оппозиционеров. Среди них депутаты от фракций «Армения», «Дашнакцутюн», «Эчмиадзин» и сторонники «Священной борьбы».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что правоохранительные органы сорвали «масштабный и зловещий» план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в стране. Весной прошлого года Баграт Галстанян был лидером масштабных протестов против правительства и заявлял о готовности занять пост премьера.

Подробнее о конфликте церкви и правительства Армении — в материале «Ъ» «Никол Пашинян полез в монастырь со своим уставом».