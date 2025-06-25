Россияне инвестируют в отдых на водах

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, почему растет интерес к покупке жилья, в частности, в Кисловодске и Ессентуках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Интерес к санаториям, где можно не только расслабиться, но и поправить здоровье, в последние годы стабильно растет, причем и у взрослых людей, и у молодежи. В летние месяцы сложно забронировать что-то по стандартным ценам. Например, в Кисловодске санаторий «Целебный Нарзан» в середине июля готов принять двух гостей только в люксе от 160 тыс. руб. за неделю пребывания.

Чтобы стать ближе к безмятежной атмосфере города-курорта, некоторые москвичи, например, инвестируют в жилье в Ставрополье. В 2024 году Кисловодск стал лидером по росту цен на жилье в России за последние пять лет, сообщали местные власти, — стоимость увеличилась на 240%. Вторичные объекты оценивались в 170 тыс. руб. за квадратный метр. Новое жилье, например, однушку в Ессентуках, предлагают за сумму от 5 млн руб. Результаты опросов показывают, что Кисловодск стал одним из самых комфортных городов России для жизни в зрелом возрасте. Природно-климатические особенности, медицина, развивающаяся курортная инфраструктура делают регион интересным для инвестиций.

Недавно в соцсетях мне попалась история: московская семья буквально не глядя приобрела квартиру в купеческом доме 1898 года в Кисловодске — 48 кв. м, залитых солнцем и горным воздухом. Замысел — отреставрировать, спасти исторический фонд, а потом приезжать самим и сдавать в аренду путешественникам, ценителям, желающим погрузиться в жизнь города. В комплекте старинная печь и резные двери, а еще мягкий климат и 280 солнечных дней в году.

Поначалу такое решение смотрится оригинально для жителей Москвы, но потом вспоминаешь про неуклонно растущие цены на недвижимость. А еще про последние тенденции: рост интереса к культуре страны, более легкое перемещение россиян между регионами ради комфортной жизни. И подобные семейные проекты уже кажутся вполне логичными.

Яна Лубнина