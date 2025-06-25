Двум членам банды Басаева запросили 25 и 28 лет колонии

Гособвинение во время прений в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону попросило приговорить к 28 и 25 годам лишения свободы двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба — Вахита Хамзатханова и Тахира Бегельдиева. Их обвиняют в участии в атаке на военнослужащих в Чечне в 1999 году. Фигурантам вменяют в вину бандитизм, вооруженный мятеж и посягательство на жизнь военнослужащих, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Прокурор также запросил по 500 тыс. руб. штрафа с обоих мужчин. На первые пять лет срока террористов предлагается отправить в тюрьму, остальной срок они проведут в колонии строгого режима.

Следствие считает, что обвиняемые входили в состав группировки, напавшей на подразделения федеральных сил в станице Червленной Шелковского района Чечни в октябре 1999 года. Они лично участвовали в обстреле и целенаправленно стреляли по военнослужащим. Тогда погибли 15 российских военнослужащих, ранения получили 28 бойцов.

Ранее суд приговорил к длительным срокам четырех членов банды Басаева и Хаттаба, которые напали на псковских десантников в 2000 году. Им назначили сроки от 13 до 24 лет строгого режима. В мае ФСБ задержала еще четырех бывших боевиков в Ингушетии, Дагестане, Астраханской области и на Ставрополье.

Никита Черненко