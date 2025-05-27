ФСБ задержала четырех членов банд Басаева и Хаттаба

В Ингушетии, Дагестане, Астраханской области и на Ставрополье поймали бывших боевиков банд террористов Шамиля Басаева и Амира Ибн-Аль-Хаттаба. Они участвовали в нападении на Дагестан и Чечню в 1999 году. Против них возбудили уголовные дела о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь правоохранителей, сообщили в ФСБ.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко уточнила, что фигуранты проходят по делу о нападении на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана и боях банд с российскими военнослужащими в Шелковском райне Чечни в 1999 году. Также террористы вступили в перестрелку с бойцами псковской дивизии ВДВ в Шатойском районе Чечни в феврале 2000 года. Всего от действий преступников погибли свыше 130 бойцов ВС РФ, еще 80 получили ранения.

ФСБ продолжает разыскивать членов банды Басаева на протяжении 20 лет. В декабре 2024 года арестовали двух террористов, участвовавших в нападениях на бойцов ВС РФ в Чечне в 1999-2000 годах. Еще трех боевиков задержали в октябре того же года. В марте апелляционный военный суд в Московской области утвердил приговор одному из боевиков Басаева, который сбежал из психиатрической больницы в ноябре 2021 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из психушки добежал до колонии».

Никита Черненко