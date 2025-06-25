ЦИК РФ согласовал дистанционное голосование на выборах в гордуму Ижевска и ГС УР

ЦИК РФ согласовал проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в гордумы Ижевска и Можги, а также на дополнительных выборах в Госсовет Удмуртии, сообщили в региональном избиркоме. Таким образом смогут проголосовать почти 550 тыс. жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Удмуртского избиркома Фото: пресс-служба Удмуртского избиркома

«Применение ДЭГ — это запрос избирателей, поддержанный большинством политических партий республики. С технической точки зрения Удмуртия полностью готова»,— сказала председатель республиканского избиркома Светлана Пальчик.

Напомним, 24 июня избирательная комиссия Удмуртии объявила о проведении многодневного голосования 12, 13 и 14 сентября на дополнительных выборах депутатов Госсовета республики, а также в гордумы Ижевска и Можги. Голосование на выборах депутатов городских дум Воткинска, Глазова и Сарапула пройдет 14 сентября.

В преддверии выборов партия «Единая Россия» (ЕР) провела 19-25 мая праймериз. Голосование проходило в пяти территориальных группах и 25 одномандатных округах. Через праймериз ЕР отбирает кандидатов для выдвижения от партии. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, свой выбор в предварительном голосовании сделали свыше 98 тыс. жителей региона. Всего в праймериз было зарегистрировано 624 кандидата. Конкуренция — пять человек на одно место.

13 из 16 действующих депутатов гордумы Ижевска одержали победу на праймериз. В числе проигравших действующий заместитель председателя гордумы Николай Швецов, занявший второе место по одномандатному округу и четвертое по территориальной группе.

Эксперты отмечают, что в целом предварительное голосование продемонстрировало ожидаемые результаты, однако в некоторых территориях прогнозы наблюдателей не оправдались. «Единая Россия» может проиграть в 2–3 округах, если оппозиция выдвинет сильных конкурентов, при этом политологи не исключают вероятности «расторговки округов» с другими партиями, а также отказа некоторых победителей праймериз идти на выборы.

Подробнее об этом читайте в материале «Кандидаты потеряли голос».