Голосование на выборах в гордуму Ижевска и Госсовет Удмуртии продлится три дня

Избирательная комиссия Удмуртии объявила о проведении многодневного голосования 12, 13 и 14 сентября на дополнительных выборах депутатов Госсовета республики, а также в гордумы Ижевска и Можги. Голосование на выборах депутатов городских дум Воткинска, Глазова и Сарапула пройдет 14 сентября с возможностью организации досрочного голосования для избирателей, не имеющих возможности присутствовать по месту жительства в день выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, в дополнительных выборах депутатов Госсовета Удмуртии примут участие около 63 тыс. избирателей. Голосование пройдет на избирательных участках, на дому и с применением выездных форм голосования. Дистанционного электронного голосования не будет. «Начинается избирательный цикл этого года. <...> Всего в республике проголосовать смогут более 787 тыс. избирателей»,— рассказала председатель избиркома Удмуртии Светлана Пальчик 11 июня.

Выборы в Госсовет Удмуртии состоялись в 2022 году. В Чайковском одномандатном округе №6 был избран генеральный директор АО «Институт разработок и технологий» Виктор Дьяков. Он покончил с собой. В Можгинском округе №35 избрали гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Алексея Вершинина. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве.

В преддверии выборов партия «Единая Россия» (ЕР) провела 19-25 мая праймериз. Голосование проходило в пяти территориальных группах и 25 одномандатных округах. Через праймериз ЕР отбирает кандидатов для выдвижения от партии. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, свой выбор в предварительном голосовании сделали свыше 98 тыс. жителей региона. Всего в праймериз было зарегистрировано 624 кандидата. Конкуренция — пять человек на одно место.

13 из 16 действующих депутатов гордумы Ижевска одержали победу на праймериз. В числе проигравших действующий заместитель председателя гордумы Николай Швецов, занявший второе место по одномандатному округу и четвертое по территориальной группе.

Эксперты отмечают, что в целом предварительное голосование продемонстрировало ожидаемые результаты, однако в некоторых территориях прогнозы наблюдателей не оправдались. «Единая Россия» может проиграть в 2–3 округах, если оппозиция выдвинет сильных конкурентов, при этом политологи не исключают вероятности «расторговки округов» с другими партиями, а также отказа некоторых победителей праймериз идти на выборы.

Подробнее об этом читайте в материале «Кандидаты потеряли голос».