Школьница из Ростова набрала 300 баллов ЕГЭ

Выпускница ростовской гимназии «Дар» набрала максимальные 100 баллов по русскому языку, профильной математике и истории, став первой трехсотбальницей в регионе по итогам ЕГЭ-2025. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По информации ведомства, донские выпускники завершили сдачу первых пяти экзаменов — истории, литературы, химии, математики и русского языка. Обязательный экзамен по русскому языку сдавали более 15 тыс. школьников, из которых 11 человек набрали свыше 80 баллов. Минимальный порог для поступления в высшие учебные заведения составляет 36 баллов.

«По русскому языку 29 ребят получили максимальные 100 баллов. Также мы уже имеем выпускницу, которая набрала 300 баллов, четыре выпускника набрали по 200, и по 100 баллов по разным предметам получили 91 выпускник»,— рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Тамара Шевченко.

В текущем году значительно сократилось количество выпускников, не достигших минимальных 24 баллов по русскому языку, необходимых для получения аттестата. Аналогичная положительная динамика наблюдается с профильной математикой. Улучшились показатели ЕГЭ по естественнонаучным дисциплинам, приводятся в сообщении слова главы регионального министерства образования.

Результаты экзаменов по физике и обществознанию станут известны до 23 июня.

Валентина Любашенко