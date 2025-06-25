Процесс по делу экс-главы самарского ГУ МЧС перенесли на июль

Судебное разбирательство по уголовному делу о даче взяток бывшим высокопоставленным чиновникам Самарской области, среди которых — экс-руководитель регионального ГУ МЧС Олег Бойко, продолжится 8 июля. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бывший глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ранее процесс неоднократно откладывали из-за того, что обвиняемых не успевали этапировать из Москвы в Самару. Фигуранты уголовного дела содержались в трех столичных СИЗО, и для их перевозки потребовалось дополнительное время.

В настоящее время из Москвы в Самару доставлены все обвиняемые за исключением Олега Бойко. Вместе с ним перед судом должны предстать экс-начальник регионального УФМС Игорь Дахно, бывший руководитель самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший замдиректора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и экс-сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой. Все они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Кроме того, двум другим подсудимым, бизнесменам Елене Тютюнник и Наталье Фроловской, вменяется дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, бывшие чиновники получали незаконное вознаграждение от бизнесменов, занимавшихся пожарной безопасностью. Один из взяткодателей, руководитель группы компаний «Витязь» Ян Гущин, уже осужден. Он получил шесть лет колонии строгого режима со штрафом на сумму 170 млн руб.

Георгий Портнов