Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области: убит мирный житель

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Байцуры Борисовского района Белгородской области. Находившийся в машине мирный житель погиб на месте, его супруга получила минно-взрывную травму и осколочные ранения лица. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавшую доставили в Борисовскую центральную райбольницу. После медицинской помощи она отказалась от госпитализации.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Юрий Голубь