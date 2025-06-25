В Бирске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на канализации

Из-за крупной аварии системы водоотведения в Бирске введен режим повышенной готовности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает газета «Победа» со ссылкой на районную администрацию. Кроме того, часть домов оставлена без холодного водоснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным пресс-службы администрации Бирского района, под отключение попали 29 улиц и переулков частного сектора, а также по меньшей мере 60 многоквартирных домов на улицах Мира, 8 марта, Коммунистической и Чернышевского. Кроме того, холодной воды нет в четырех детских садах, речевой школе и школе №8.

Когда возобновится подача воды, неизвестно.

Идэль Гумеров