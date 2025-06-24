Продажа контрольного пакета Ростовводоканала возобновится после смены управляющего

Арбитражный суд назначил нового финансового управляющего банкротящегося предпринимателя Станислава Светлицкого по требованию его кредиторов. Информация об этом опубликована в картотеке на сайте арбитражных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

Банки «Народный кредит» и «АМБ» добились отстранения от дел прежнего управляющего Павла Нечаева, обвинив его в затягивании процедуры банкротства. Новым финансовым управляющим назначен Игорь Овчинников, опубликовано в решении.

Продажа контрольного пакета «Ростовводоканала» была анонсирована в 2020 году после признания господина Светлицкого виновным в хищении 7,6 млрд руб. у банков «Народный кредит» и «АМБ». Росимущество планировало провести аукцион осенью 2022 года, оценив акции в 1,2 млрд руб. Однако торги отменили — Станислав Светлицкий заблокировал их, подав заявление о банкротстве. Теперь акции могут быть проданы только в рамках процедуры банкротства.

Ситуацию осложняет параллельное банкротство АО «Евразийский», которому принадлежит контрольный пакет «Ростовводоканала». Новый управляющий Игорь Овчинников просил суд передать акции водоканалов в конкурсную массу по делу Станислава Светлицкого, но получил отказ в начале июня. Решение может быть обжаловано в апелляции.

Контрольный пакет «Ростовводоканала» (74,85%) принадлежит АО «Евразийский», остальные 25,15% — муниципалитету Ростова-на-Дону. Более 25% «Евразийского» официально принадлежат сыну Светлицкого Георгию, однако 59,18% акций компании арестованы и подлежат продаже.

Валентина Любашенко