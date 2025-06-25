«“Черноморец” не будет комплектоваться по остаточному принципу»

По итогам сезона 24/25 «Черноморец» имел шанс выйти в Российскую Премьер-лигу через стыковые матчи, однако стадион «Центральный» не прошел лицензирование и клуб продолжит свое выступление в ФНЛ. На фоне этой новости и публичных разбирательств между главным инвестором клуба, основателем ГК «Дело» Сергеем Шишкаревым и руководством «Черноморца», ключевые игроки новороссийского клуба стали менять футбольную прописку. Клуб уже покинули семь человек. Председатель Краснодарского краевого отделения Федерации спортивных журналистов России Максим Осадник считает, что ситуация с миграцией состава в российской футбольной действительности — не неожиданность, а устойчивая практика, особенно для команд, не выступающих в РПЛ.

Максим Осадник

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«Аналогичную ситуацию видим даже в некоторых клубах Российской Премьер-лиги: лихорадит те же “Крылья Советов”, “Ахмат”, “Нижний Новгород”, поэтому я бы не назвал это трагедией.

Неожиданный взлет "Черноморца" стал главной интригой сезона. Если бы команда занимала прогнозируемое 9-10 место, вопросы об уходе игроков не вызвали бы столько обсуждений. Тренер Олег Василенко сумел собрать сильный коллектив из того состава, что у него был. И это не первый его успех в ФНЛ: ранее он уже выстраивал команды, такие, как уже прекративший существование ФК "Жемчужина-Сочи", или воронежский "Факел".

Олег Василенко — специалист, который умеет раскрывать игроков и создавать комфортный микроклимат в команде. Да, его опыт в РПЛ ("Факел") был не самым удачным, но в ФНЛ он доказал свои способности. Игроки вроде Мераби Уридия, Виталия Стежко и Ивана Енина раскрылись именно под его руководством. Хотя до перехода в "Черноморец" они не были главными целями для крупных клубов.

За последние несколько недель команда пережила несколько потрясений: от претендентов на выход в РПЛ, до всей этой истории с лицензированием стадиона и публичными высказываниями инвестора клуба. Тем не менее, самая важная новость для клуба и болельщиков — инвестор подтвердил, что не бросит клуб и продолжит финансирование.

Знаете, "Черноморец" напоминал мне итальянскую семью, так как внутренние процессы выходили за рамки клуба, деловых отношений. Этот клуб имеет богатую историю, он был флагманом футбола Юга России и первым из кубанских команд сыграл в еврокубках. В 2001 году в Новороссийск приехала мощная «Валенсия» с Канисаресом, Мистой, Марченой и главным тренером Рафой Бенитесом.

В связи со всей этой ситуацией болельщики допускают себе критику инвестора, однако они забыли, что до прихода Сергея Шишкарева в середине 2000-х клуб едва не исчез с футбольной карты России. И даже прекращал свое существование. Был ФК "Новороссийск", которому потом вернули историческое наследие и название "Черноморец".

Стадион “Центральный” в Новороссийске имеет свои проблемы, включая искусственное поле, что для южного региона выглядит странно. В случае выхода в РПЛ было бы логично, чтобы команда играла именно в Новороссийске, а не искала запасной плацдарм.

Очевидно, у "Черноморца" будет новая команда, и, хотя финансовые детали неизвестны, комплектование не будет происходить по остаточному принципу. Игроки, ушедшие из клуба, не были звездами, они раскрылись под руководством Василенко.

Для многих новых футболистов "Черноморец" может стать ступенькой в карьере. Именно поэтому футболисты могут откликнуться на предложение клуба. Все же у них появится шанс проявить себя во втором по значимости дивизионе российского футбола.

Бюджету города будет очень сложно содержать ФК. В последние 10 лет на Кубани практика такая, что госбюджет минимально влияет на профессиональные клубы. Речь идет не только о футболе, но и баскетболе, хоккее, волейболе, гандболе. Развитие осуществляется за счет внебюджетных средств. Сергей Шишкарев — опытный спортивный инвестор, его роль в развитии клуба остается ключевой. Конфликт, скорее всего, был вызван стрессом, так как все участники стремились к позитивному результату, но обстоятельства оказались сильнее.

Повторюсь, все конфликты и непонимание вокруг "Черноморца" во многом возникли из-за стремительного роста команды за последние два сезона. Если бы они боролись за выживание, то, скорее всего, этих вопросов не было.

Сейчас клубу необходимо выстроить сбалансированные отношения между инвестором и администрацией города, руководством команды. Городская футбольная школа продолжает давать результаты, и за последние 5-6 лет через команду прошло много местных воспитанников, как из Новороссийска, так и в целом из Краснодарского края. А это позитивная тенденция».