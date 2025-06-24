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Коммерсантъ FM
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Путин посмертно наградил машиниста потерпевшего крушение поезда под Брянском

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества машиниста поезда №86 Климово—Москва Павла Мишина, который погиб в конце мая при обрушении моста на проходящий состав. Указ опубликован на сайте Кремля.

Мост в Брянской области обрушился на проходящий мимо пассажирский поезд вечером 31 мая. Погибли 7 человек, включая машиниста, еще 104 — пострадали. Происшествие было квалифицировано как теракт, возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин 20 июня заявлял, что заказчиком преступления были спецслужбы Украины.

Подробнее о ходе расследования — в материале «Отложенные взрывы».

Екатерина Отрашкевич

Фотогалерея

Последствия обрушения моста в Брянской области

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Поврежденные вагоны

Поврежденные вагоны

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Ремонтный поезд на месте трагедии

Ремонтный поезд на месте трагедии

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия

Фото: Stringer / Reuters

Специалисты экстренных служб на месте происшествия

Специалисты экстренных служб на месте происшествия

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Поврежденные вагоны

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Ремонтный поезд на месте трагедии

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия

Фото: Stringer / Reuters

Специалисты экстренных служб на месте происшествия

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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