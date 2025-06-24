Путин посмертно наградил машиниста потерпевшего крушение поезда под Брянском

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества машиниста поезда №86 Климово—Москва Павла Мишина, который погиб в конце мая при обрушении моста на проходящий состав. Указ опубликован на сайте Кремля.

Мост в Брянской области обрушился на проходящий мимо пассажирский поезд вечером 31 мая. Погибли 7 человек, включая машиниста, еще 104 — пострадали. Происшествие было квалифицировано как теракт, возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин 20 июня заявлял, что заказчиком преступления были спецслужбы Украины.

Подробнее о ходе расследования — в материале «Отложенные взрывы».

Екатерина Отрашкевич