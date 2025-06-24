Во Франции задержаны 14 подозреваемых в уколах шприцами посетителей фестиваля

Полиция Франции задержала 14 человек, подозреваемых в уколах шприцами посетителей музыкального фестиваля. Об этом сообщает ABC News.

Накануне в полицию обратились 145 человек, которые стали жертвами уколов. В правоохранительных органах сообщили, что сейчас проводится экспертиза, которая должна определить наличие или отсутствие каких-либо веществ, проникших в организм гостей фестиваля из-за уколов шприцами. Подробности о задержанных не сообщаются. Известно, что они незаметно делали уколы людям, стоявшим в толпе, в спину или в руку. Жертвы не видели нападавших.

21 июня на праздновании Всемирного дня музыки неизвестные укололи шприцами более сотни человек. В Министерстве внутренних дел Франции предполагали, что шприцы содержали наркотические вещества. Потерпевшие сообщали о перепадах температуры, головокружении, потере сознания и синяках на коже.

Екатерина Отрашкевич