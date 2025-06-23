На посетителей музыкального фестиваля во Франции напали со шприцами

Празднование Всемирного дня музыки во Франции обернулось арестами 12 человек, которых подозревают в массовом отравлении посетителей фестиваля наркотическими веществами. В полицию и за медицинской помощью после субботних празднований обратились 145 человек по всей стране, сообщает Le Monde.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Франции, во время праздничных мероприятий по всей стране неизвестные ходили в толпе и кололи посетителей шприцами, предположительно содержащими наркотические вещества. Так, префектура полиции Парижа зарегистрировала 21 случай в регионе Иль-де-Франс, из которых 13 — в самой столице. «Некоторые пострадавшие были доставлены в больницы для проведения токсикологических анализов»,— сообщили в Министерстве внутренних дел Франции.

В Париже было начато три расследования, после того как 15-летний подросток, 18-летний юноша и женщина сообщили, что стали жертвами злоумышленников в трех разных местах столицы.

Кирилл Сарханянц