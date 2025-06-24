Ракетный тариф

Два ведущих прикамских предприятия, работающие в ракетно-космической сфере, впервые за несколько лет зафиксировали чистую прибыль. АО «Протон-ПМ» и НПО «Искра» за прошлый год увеличили выручку примерно на 3 млрд руб. каждое, в итоге чистая прибыль последнего составила 314 млн руб., а «Протона-ПМ» — чуть больше 20 млн руб. При этом «Искра» еще и оказалась освобождена от выплаты долга Сбербанку, функции кредитора перешли к головной компании НП — корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Эксперты полагают, что финансовое положение предприятий улучшилось за счет роста гособоронзаказа, в то же время пермские компании не могут самостоятельно распоряжаться заработанными средствами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из отчета ПАО «НПО „Искра“», в прошлом году чистая прибыль компании составила свыше 314,3 млн руб., это лучший финансовый показатель предприятия с 2019 года. Тогда чистая прибыль общества составляла 1,2 млн руб., а последующие годы оно заканчивало с убытками от 1,7 млрд руб. до 4,6 млрд руб. 2023 год НПО завершило с чистым убытком 2,75 млрд руб. Из финансовой отчетности общества следует, что его выручка в прошлом году увеличилась более чем на 3 млрд руб. и составила 9,778 млрд руб., из них 8,866 млрд руб.— от продажи промышленной продукции. Среди прочих доходов учтена полученная ПАО субсидия из федерального бюджета в размере 1,7 млрд руб. на покрытие процентов по кредиту. Кредиторская задолженность предприятия сократилась на 3,15 млрд руб. и сейчас составляет 7,318 млрд руб.

ПАО «НПО „Искра“» — преемник СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. В разное время коллектив НПО принимал участие в разработке и производстве двигателей для ракет различного назначения. В конце прошлого года НПО «Искра» было передано из входящей в структуру «Роскосмоса» ОРКК в АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“».

Переход «Искры» под управление КТРВ благоприятно сказался на взаимоотношениях предприятия с кредиторами. Так, в 2021 году «Искра» и Сбербанк заключили договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на общую сумму 11,8 млрд руб. Как следует из пояснений к отчету, в декабре прошлого года АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“» и банк заключили договор, по которому банк уступил КТРВ право требования долга с пермского предприятия. Корпорация получит 1,241 млрд обыкновенных акций «Искры» (99,36% от общего количества) в качестве вклада государства в уставный капитал. Ранее сообщалось о планах НПО о доп­эмиссии указанного количества акций номинальной стоимостью 1 руб.

Судя по всему, средства от допэмиссии могли пойти на развитие производственных мощностей НПО. Из пояснений к отчету следует, что 1,241 млрд руб. были инвестированы в проект «Реконструкция и техническое перевооружение производства составных частей 3М-30» в рамках госпрограммы по развитию ОПК. Наименование «3М-30» практически полностью совпадает с индексом 3М30, которым в управлении ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ обозначается межконтинентальная ракета морского базирования «Булава». О том, что предприятие производит продукцию для этого изделия, ранее сообщалось в СМИ. В этом году в проект перевооружения производства планируется вложить еще 369,39 млн руб.

Впервые за несколько лет о чистой прибыли отчитался и крупный завод по производству ракетных двигателей и их частей — АО «Протон-ПМ». Этот показатель зафиксирован на уровне 20,76 млн руб., в 2023 году общество получило чистый убыток в размере 872,9 млн руб. Выручка АО в 2024 году составила 9,066 млрд руб. (6,761 млрд руб. в 2023 году), в том числе от реализации «продукции основного производства» — 6,862 млрд руб. (4,225 млрд руб. в 2023 году). В прошлом году «Протон-ПМ», как и НПО «Искра», получил субсидию на погашение процентов по кредитам, ее размер составил 391,8 млн руб. (в 2023 году 1,071 млрд руб.). Сумма долгосрочных обязательств АО, в том числе по займам, кредитам, налогам и полученным авансам, превышает 10,117 млрд руб., в прошлом году этот показатель составлял 9,2 млрд руб. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков превышает 3 млрд руб.

АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО „Энергомаш“» ГК «Роскосмос». Производственная площадка предприятия находится в Перми. Сегодня «Протон-ПМ» является ведущим предприятием российской космической отрасли, его основная специализация — изготовление ракетных двигателей и их составных единиц. Предприятие также производит продукцию в интересах авиадвигателестроения и топливно-энергетического комплекса. В частности, «Протон-ПМ» производит газотурбинные электростанции серии «Урал». Завод осуществляет деятельность на площадках в Свердловском районе Перми и в микрорайоне Новые Ляды. В микрорайоне сданы в эксплуатацию новые мощности, на которых планируется серийное производство двигателей РД-191 для ракеты-носителя «Ангара».

Впрочем, пока что ключевыми партнерами пермского предприятия являются в том числе и производители, которые не связаны с производством РД-191. Так, из отчета следует, что основными дебиторами за реализованную продукцию являются подмосковное АО «Дубненский машиностроительный завод имени Федорова» (1,5 млрд руб.), красноярское АО «Красмаш» (858,9 млрд руб.), а также АО «КБхиммаш имени Исаева» (1,4 млрд руб., Королев).

Экс-гендиректор ФКП «Пермский пороховой завод» Геннадий Кузьмицкий полагает, что увеличение выручки обоих предприятий связано со значительным ростом гособоронзаказа. «Выход из убытков, пусть и на небольшую чистую прибыль, это хорошо,— отмечает эксперт,— но дело в том, что эти производства являются частью вертикально интегрированных структур, в этих условиях распределением прибыли, да и вообще финансами, по сути дела, занимается головная компания. То есть деньги, которые заработали на местах, распределяются на совершенно другом уровне».

Дмитрий Астахов